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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور "الخاقان" فى مسلسل جت سليمة.. فما معنى اللقب؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر الخاقان جهلان "محمد ثروت" ضمن أحداث مسلسل جت سليمة حيث سجل ظهوره بخوذة تحمل قرونا فوق رأسه، وقد دار حوار بينه وبين أحمد مساعديه أبدى فيه عجبه من أحد مواطنى مملكته الذى يسعى للعلم وهو ما يظهر أنه اسم على مسمى، فهو جهلان الذى يحب الجهل، لكن ما معنى كلمة خاقان وإلى أى الشعوب ينسب ظهورها؟
- ورد فى معجم المعانى الجامع أن خاقان: اسم، الجمع: خَوَاقِينُ وأن الخاقَانُ: لقب لكلِّ ملكٍ من مُلوك التُّرك
- ورد فى معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكى أن كلمة الخاقان تعنى الرئيس أو الزعيم عند التتر ويختصر إلى خان أو قان
- حمل الكثير من حكام التتار اللقب الخاقان الأكبر جنكيز خان وبعده هولاكو ومونكو خان