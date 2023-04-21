شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف فى أول أيام عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة ، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات وذلك بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.
وأشار البيان الى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يومية و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادليه وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق
وجاء جدول التشغيل كالتالي:
محطة عدلي منصور
أول رحلة الساعة 6 صباحا
آخر رحلة الساعة 10 ونص مساءا
محطة الفنون والثقافة
أول رحلة الساعة 6 و 23 دقيقة صباحا
وآخر رحلة الساعة 9 و 23 دقيقة مساءا
محطة العبور الجديدة(المعرفة )
أول رحلة الساعة 7 و 9 دقائق صباحا
آخر رحلة الساعة 21 و 26 دقيقة مساءا
محطة بدر
أول رحلة الساعة 5 و 50 دقيقة صباحا
آخر رحلة الساعة 10 مساءا.