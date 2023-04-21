شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف فى أول أيام عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للانفاق، انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1385 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 510 رحلات بالخط الأول و612رحلة بالخط الثاني، و263 رحلة بالخط الثالث.

وأشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة ، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات وذلك بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد البيان، استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال عيد الفطر المبارك حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12.15 ص ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 12.15 ص، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12.30 ص ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12.07 ص، و من محطة الكيت كات الساعة 12.38 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.30 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12.30 ص.

وتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

وأشار البيان الى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يومية و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادليه وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق

وجاء جدول التشغيل كالتالي:

محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة 6 صباحا

آخر رحلة الساعة 10 ونص مساءا

محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6 و 23 دقيقة صباحا

وآخر رحلة الساعة 9 و 23 دقيقة مساءا

محطة العبور الجديدة(المعرفة )

أول رحلة الساعة 7 و 9 دقائق صباحا

آخر رحلة الساعة 21 و 26 دقيقة مساءا

محطة بدر

أول رحلة الساعة 5 و 50 دقيقة صباحا

آخر رحلة الساعة 10 مساءا.