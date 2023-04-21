شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد دور الأيتام والمسنين والمرضى ويقدم لهم الهدايا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي.

واطمأن محافظ الجيزة على مستوى الخدمات المقدمة للنزيلات بدار المسنات والأطفال والشباب بدار الرعاية وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم، مؤكداً على ضرورة أن يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها.

ووجه راشد نائبه المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن والشئون الصحية بتوفير كافة احتياجاتهم وسرعة التنسيق لتوفير طبيب مقيم للمتابعة الدورية لحالاتهم الصحية.

وأكد المحافظ للنزيلات على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والدفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال اللواء أحمد راشد إنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع.

وأبدى الحضور سعادتهم بزيارة المحافظ داعيين بأن يحفظ الله مصر وقيادتها ويديم على أهلها نعم الأمن والاستقرار والرخاء.

كما استمع المحافظ لعدد من المواهب من نزلاء دور الرعاية ووجه بتوفير وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وتوفير تسهيلات لتخصيص وحدات مشروعات الشباب من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة ووحدات الإسكان الإجتماعى لخريجى الدار لدعمهم.

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

كما استكمل راشد زياراته بتفقد مستشفى شبرامنت المركزي للاطمئنان علي تجهيزات المستشفي والمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم العيدية، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنياً أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم ومحمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس واحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالجيزة وسامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.