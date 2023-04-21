شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات تشغيل الخطين "الأول والثانى" لمترو الأنفاق طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثانى شبرا الخيمة - المنيب طوال أيام العيد، مع الاستمرار بمواعيد شهر رمضان فى التشغيل، وذلك وفقا لما أكده المهندس على الفضالى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مترو الأنفاق.

وأعدت شركة المترو جدول تشغيل القطارات يستمر العمل بها حتى الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاءت مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، و من محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 ص، و للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 ص، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 ص، و من محطة الكيت كات الساعة 12:38 ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 ص ،حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثانى بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ( 1122 ) رحلة يوميا ، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة.

كما تم الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.