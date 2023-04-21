شكرا لقرائتكم خبر عن هلال عيد الفطر يزين سماء مصر والوطن العربى اليوم ويشاهد بسهولة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر و الوطن العربي هلال القمر الصغير لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 01 شوال 1444 الموافق 21 أبريل 2023، والانتقال نحو بداية الليل بآلافق الغربي وسيكون في حالة اقتران بكوكب عطارد.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون إبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية و أصبح مرتفعاً في السماء أعلى يسار كوكب عطارد (بالنسبة للراصد) وسيفصل بينهما درجة واحدة ويمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار.

خلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.