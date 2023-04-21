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شكرا لقرائتكم خبر عن فسحة العائلات والأطفال وأفضل أماكن للتصوير.. حديقة الأزهر فى العيد شكل تانى والان مع تفاصيل الخبر
واستمتع الزوار بالجلوس على المساحات الخضراء الشاسعة بالحديقة، فضلا عن التقاط الصور التذكارية الأطفال والكبار، فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة التى تزينها بحيرة شاسعة مليئة بالاسماك الملونة التى جذبت الزوار .
وخصصت إدارة الحديقة عدد من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، فيما شهدت البوابات تواجد أمنى مكثف وسيارة للشرطة لتأمين احتفالات المواطنين، وتمركز الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.
وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.
فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.
فسحة العائلات والأطفال وأفضل أماكن للتصوير بحديقة الأزهر
فسحة العائلات والأطفال وأفضل أماكن للتصوير بحديقة الأزهر
فسحة العائلات والأطفال وأفضل أماكن للتصوير بحديقة الأزهر