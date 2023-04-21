شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائح غذائية هامة لأول أيام عيد الفطر .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر والتى تضمنت :-
-ضرورة التنوع في الغذاء وتناول جميع أنواع الأطعمة المتاحة إذا لم يكن هناك مانع طبي
-التأكد من مصادر الغذاء مع التمهيد لتأقلم الجهاز الهضمي للعودة إلى العادات الغذائية
-الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكريات والمقليات
-الإكثار من شرب المياه والتوقف عن التدخين أو شرب القهوة على معدة خاوية
-التقليل من تناول الأسماك المملحة وفي حالة تناولها يجب الإكثار من تناول البصل كمطهر طبيعي والخضروات الورقية
-تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة
-احرص على شرب المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة
-تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب عسر الهضم مع مراعاة أن تشمل على بروتين،
-تناول خضار ونشويات بكميات محددة