شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القاهرة تستقبل اليوم زوارها فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حدائق القاهرة لاستقبال زوارها فى طوال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تفتح الحدائق أبوابها صباح اليوم، مع رفع درجة الاستعداد بكل الحدائق والمناطق الخدمية، والترفيهية والسياحية.

وكشف اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن أسعار تذاكر الحدائق لم يتم رفعها كما هى 10 جنيهات للحدائق المتخصصة، مشيرا إلى أن كل الحدائق مستعدة لاستقبال الزائرين في العيد، حيث تمت صيانة المسطحات الخضراء والألعاب الترفيهية، وإعداد برامج للأطفال خلال أيام العيد.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين للزوار بالحدائق خلال العيد وتوزيع شنط لجمع المخلفات بها للحفاظ على نظافة الحديقة، مشددا على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.