شكرا لقرائتكم خبر عن تعالج الاكتئاب وتقوى المناعة.. 10 فوائد لتناول "بطارخ" الرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل كثيرون تناول بطارخ الرنجة مع وجبات الأسماك المملحة فى عيد الفطر المبارك، وأوضحت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، أن هناك أنواع هى: "الخشنة" أو "المخرزة"، وهى عبارة عن مبيض السمكة، أما الناعمة فهى تكون عبارة عن خصية ذكور أسماك الرنجة وليست بطارخ.

وأوضحت، أن لتناول البطارخ عدة فوائد، منها:

1- تحتوى على الدهون الفسفورية التى تمد الجسم بالطاقة.

2- بها بروتينات مهمة لبناء الخلايا المهمة فى الجسم والتى تعمل على مضاد الأكسدة.

3- تقى من السرطان.

4- تصلح الأنسجة التالفة، وتجدد الخلايا.

5- تساعد على قوة البصر.

6- تقوى الجهاز المناعى.

7- تحتوى على فيتامين أ.

8- تحتوى على نسبة عالية من البروتين تفيد العظام.

9- تعالج الاكتئاب وتقضى على الصداع.

10- تساعد على ترطيب البشرة.

وحذرت من الإكثار من تناول البطارخ نظرا لعدم الإضرار بالكلى والكبد أو زيادة الوزن، مشيرة إلى ضرورة التأكد من سلامة الرنجة قبل تناول بطارخها من خلال التأكد من جفاف الجلد أم لا، وفقدانه لمعانه إلى جانب تجعده وتحول لون الجلد إلى اللون البنى مغطى بطبقة دهنية، وتحول العضلات إلى اللون الأصفر البنى، لافتة إلى أنه فى حالة التعفن الرطب تكون العضلات رطبة كريهة الرائحة ومحتويات التجويف البطنى لزجة ورائحتها منفرة.