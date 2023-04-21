شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 23 مسجدًا بالمحافظات منهم 17 جديدًا و6 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الاوقاف 23 مسجدًا اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023م، منها (17) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1100) مسجد منها (888) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(212) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. الكبير – أبو الصير – تمي الأمديد

2. نور الإسلام – أبو شلوية – السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

3. النور – أبو صير – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. عبد الكريم أبو خطيب – أبو المطامير

5. عمرو نور بالحاجر – كفر الدوار

6. شعبان سطوحي بالحاجر – كفر الدوار

7. أولاد الشيخ الغربي – أبو المطامير

8. الرحمن – قرية مظهر بركة غطاس – أبو حمص

9. الرتمة بولين – كفر الدوار

10. نور الإسلام تروجي – أبو المطامير

11. باغوص القبلي – النمرية - أبو المطامير

12. الأربع- عزب قومبانية – أبو قير- كفر الدوار

13. الرحمن – قري المعمل النوبارية – أبو المطامير

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

14. فرجاني – عزبة عبد الونيس – طنبدي – مغاغة

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

15. نعيمة هانم إبراهيم – ع أبو حزين –

ك عياد – أبو حماد

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

16. النور – نجع البارود – المراغة

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

17. خير أمة – قرية الحمام - مركز أبنوب

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

18. النور – عزبة خطاب – مناشي أبو صير – الواسطى

19. جبر سعد- إفوة- الواسطى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

20. آل كمال الدين – الكتكاتة - ساقلته

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

21. الرحمة المهداة – الشرقي سمهود – أبو تشت

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

22. الشيخ مبارك - قرية الشيخ مبارك - بلطيم

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

23. الإسلام – السوق القديم – البرجاية - المنيا