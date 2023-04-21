شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 23 مسجدًا بالمحافظات منهم 17 جديدًا و6 صيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الاوقاف 23 مسجدًا اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023م، منها (17) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1100) مسجد منها (888) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(212) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. الكبير – أبو الصير – تمي الأمديد
2. نور الإسلام – أبو شلوية – السنبلاوين
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
3. النور – أبو صير – الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4. عبد الكريم أبو خطيب – أبو المطامير
5. عمرو نور بالحاجر – كفر الدوار
6. شعبان سطوحي بالحاجر – كفر الدوار
7. أولاد الشيخ الغربي – أبو المطامير
8. الرحمن – قرية مظهر بركة غطاس – أبو حمص
9. الرتمة بولين – كفر الدوار
10. نور الإسلام تروجي – أبو المطامير
11. باغوص القبلي – النمرية - أبو المطامير
12. الأربع- عزب قومبانية – أبو قير- كفر الدوار
13. الرحمن – قري المعمل النوبارية – أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
14. فرجاني – عزبة عبد الونيس – طنبدي – مغاغة
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
15. نعيمة هانم إبراهيم – ع أبو حزين –
ك عياد – أبو حماد
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
16. النور – نجع البارود – المراغة
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
17. خير أمة – قرية الحمام - مركز أبنوب
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
18. النور – عزبة خطاب – مناشي أبو صير – الواسطى
19. جبر سعد- إفوة- الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
20. آل كمال الدين – الكتكاتة - ساقلته
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
21. الرحمة المهداة – الشرقي سمهود – أبو تشت
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
22. الشيخ مبارك - قرية الشيخ مبارك - بلطيم
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23. الإسلام – السوق القديم – البرجاية - المنيا