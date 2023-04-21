شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى عيد الفطر.. أول قطار ينطلق 5:15 صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخر قطار بالخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30 .

أخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07 ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.38 .

وعدلت وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصا على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.