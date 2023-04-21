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تعرف على أماكن بيع تذاكر قطارات السكة الحديد

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القاهرة - سامية سيد - تتعدد أماكن شراء وحجز تذاكر السفر على القطارات بالسكة الحديد ويصل إجمالي عدد المنافذ الثابتة 187 منفذ ثابت بالإضافة إلى الحجز الإلكترونى والمحصلين بالقطار.

أماكن حجز تذاكر القطارات: 

 

1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات وعددها (196) شباك مكيف وعدد (97) شباك مميز .

- تم تدعيم المحطات بإنشاء عدد (58) منفذ بيع جديد تيسيرا على جمهور المسافرين .  

 

2-    مكاتب المدينة بعدد (33) مكتب موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات وبياناتها كالتالى :

 

  يوجد عدد (16) مكتب مدينة بالقاهرة وهم  : (ألماظه - مصر الجديده-  الدقي -  باب اللوق - حلوان - الصحفيين - نادي القضاه - مجلس الشعب - المعادى - الازهر - عابدين - كوبرى القبه - شبرا - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - السيده زينب ) 

 

·       عدد (4) مكاتب بالاسكندرية وهم ( مكتب المنشية- سبورتنج- نادى القضاه – المنتزة )

 

·      عدد (1) بمنطقة وسط الدلتا ( مكتب نادى قضاه طنطا )

 

·       عدد (7) بالمنطقة الوسطى (نادى قضاه أسيوط-  نادي القضاه المنيا - نادي القضاه سوهاج - جامعة الازهر- جامعة اسيوط- جامعة سوهاج- نادى قضاة بنى سويف) .

 

·      عدد (5) بالمنطقة الجنوبية (نادى قضاه أسوان-  نصر النوبه- جامعة اسوان - نادى قضاه قنا-  جامعة قنا ) 

 

3-    تشغيل خدمة الحجز بالتليفون عن طريق التطبيق الهاتف المحمول .

 

4-    حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكرالذاتية ((TVM وهى موجودة بمحطات( القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الاقصر- اسوان- نادى6اكتوبر) .

 

5-    الحجز  عن طريق الموقع الاليكترونى للهيئة (الانترنت) وموقع الحكومة الالكترونى

 

6-    يتم صرف التذاكر بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات داخل القطارات والابواب.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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