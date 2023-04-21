شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تنفى وجود تجاوزات فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة إدعاء إحدى المنظمات التى تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وجود تجاوزات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحملة الممنهجة الممتدة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات التى تتلقى دعماً وتمويلاً منها لمحاولة إثارة البلبلة.

وأكد المصدر أن الرأى العام يعى جيداً مثل تلك الإدعاءات الكاذبة، فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة.