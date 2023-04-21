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مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023،  في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك : 

القاهرة 5:47

 

الجيزة 5:47

 

الإسكندرية 5:51

 

بورسعيد 5:42

 

السويس 5:42

 

العريش 5:36 

 

الطور 5:40

 

سانت كاترين 5:38

 

طابا 5:33

 

شرم الشيخ 5:38

 

دمنهور 5:49

 

طنطا 5:47

 

المنصورة 5:46

 

الزقازيق 5:46

 

بنها 5:47

 

شبين الكوم 5:48

 

كفر الشيخ 5:47

 

الفيوم 5:50

 

بنى سويف 5:49

 

المنيا 5:51

 

أسيوط 5:51

 

سوهاج 5:49

 

قنا 5:46

 

أسوان 5:47

 

أبو سمبل 5:54

 

مرسى مطروح 6:02

 

الغردقة 5:40

 

الخارجة 5:56

 

الإسماعيلية 5:42 

 

دمياط 5:43

 

السلوم 6:10

 

نويبع 5:35

 

حلايب 5:34

 

شلاتين 5:37

 

 

 

 

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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