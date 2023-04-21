شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر حكومةً وشعباً، بدوام الخير والازدهار.

بينما أعرب الرئيس السيسى عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنياً للشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار.