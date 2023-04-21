شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 21/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:47
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:45
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:43
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:30 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:31