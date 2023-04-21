شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق ينتهى من توزيع 100 ألف وجبة خفيفة للإفطار بالمحطات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة بالشركة وبالتزامن مع إنتهاء شهر رمضان المبارك من توزيع عدد مائة ألف وجبة خفيفة ل إفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وذلك بتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام الثالث على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق ، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو .

و أوضح متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير أن وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوى على زجاجة مياة و عصير و بسكويت و أنه تم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد 3500 ثلاثة آلاف و خمسمائة وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة ) وأوضح أيضا أنه تم التعاون مع جمعية البر والتقوى وتم توزيع عدد 500 خمسمائة وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا بمحطتى ( المرج الجديدة - عين شمس ) بالخط الأول حتى تم الوصول إلى توزيع عدد 15000 خمسة عشر ألف وجبة .

وقامت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل ، و جدير بالذكر ان الحملة والمبادرة كانت تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق .