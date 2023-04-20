شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يحث جميع الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، في اجتماع دولي عن بعد، حول الأوضاع في السودان، بتنظيم من الاتحاد الأفريقى، بمشاركة كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل الأعلي الأوروبي والسكرتير التنفيذي للإيجاد، ووزراء خارجية وكبار مسؤولي دول جوار السودان، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن، وكل من الإمارات، والسعودية، وقطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدى، أن أبو الغيط أكد مجدداً في كلمته أمام الاجتماع على مناشدته كافة الأطراف فى السودان، القوات المسلحة والدعم السريع، أن يعلنوا وقف إطلاق النار في أيام العيد الذي سيحل يوم غد بما يسمح للمدنيين بالتقاط الأنفاس وقضاء احتياجاتهم الانسانية والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

وأكد أبو الغيط على ضرورة الانخراط الجاد من أجل تحقيق وقف إطلاق نار يتم احترامه ويسمح بفتح ممرات إنسانية واستعادة المسار السلمي مع التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني وتعزز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.

وذكر الأمين العام أن الجامعة سترسل وفداً رفيع المستوى فور التمكن من ذلك للتوفيق بين الأطراف والمساهمة في جهود تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة المسار السلمي مؤيداً في الوقت ذاته تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغايات.

والجدير بالذكر أن مجلس الجامعة العربية عقد اجتماعاً يوم 16 أبريل الجاري وأصدر بياناً طالب الأطراف بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته، وأهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية.