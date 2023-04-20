شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: يجوز التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن مشروعية التبرع للجمعيات الخيرية.

وأضاف شوقي علَّام خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كل يوم فتوى" على قناة صدى البلد، أن الجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ولديها شفافية عالية وقدرات وإمكانيات التوسُّع والحصر والانتشار تمكِّنها من استقبال وتوزيع الزكاة والصدقات بشكل صحيح؛ فيجوز التبرع لها بكل طمأنينة.

وأثنى مفتي الجمهورية، على المشروعات الخيرية العظيمة التي تقوم بها الدولة كمؤسسة تحيا مصر ومشروع حياة كريمة، ومبادرة كتف في كتف وغيرها من المشروعات والمبادرات الوطنية.