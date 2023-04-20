شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى مزلقان السيل بأسوان يقضى على الاختناقات المرورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يوضح تشغيل كوبري السيل اعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، ويبلغ طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ومن المقرر أن يساهم الكوبرى في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان / السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة، خاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من اختناق حركة المرور عند مزلقان السيل، بالإضافة إلى وقوع عدد من حوادث السيارات والأفراد.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري اعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل إلى أن ذلك يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

وكان أعلن المهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان امام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.