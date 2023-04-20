شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتوجه الرئيس السيسي إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً.

من جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة وتقديره للرئيس السيسي، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.