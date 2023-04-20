شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر ثبوت هلال شوال فى سلطنة عمان.. والسبت أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عمان تعذر ثبوت رؤية هلال شوال، ليصبح السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفي السياق نفسه، فقد بدأت 9 دول (آسيوية)، إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:

استراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)

وسلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وسنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

والفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وكوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

ونيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس).