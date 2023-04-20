شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء،

في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.