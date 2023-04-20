شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليصبح يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.