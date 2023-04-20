شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 5:47 .. مواعيد صلاة عيد الفطر فى مدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان اليوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون يوم غدا الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

الإسماعيلية 5:42

دمياط 5:43

السلوم 6:10

نويبع 5:35

حلايب 5:34

شلاتين 5:37

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".