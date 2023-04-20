شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف كل أحكام زكاة الفطر × 11 سؤال وجواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الله تعالى زكاة الفطر على كل من يجد قوت يومه وليلته، حتى يعودنا على التكافل والنظر إلى من هم حولنا من المحتاجين فنسد حاجتهم قبل العيد، ونستعرض فى هذا التقرير أهم بعض أحكام زكاة الفطر.

1. ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر.

2. على من تجب زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة على الموسر، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه؛ لأنه غيرُ قادِر.

3. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد.

4. ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن لا مانع شرعًا من تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية.

5. ما حكم من تأخر عن إخراج زكاة الفطر حتى غروب شمس يوم العيد؟ يمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر في مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً.

6. ما هي مصارف زكاة الفطر؟ تصرف زكاة الفطر في مصارف زكاة المال كما جاء في قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة:60].

7. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد؟ يجوز أن يُعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحدٍ كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص.

8. ما هو مقدار زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد، ويساوي الصاع بالوزن 2.04 كجم تقريبًا، وقدد حددت هذا العام بحد أدنى 30 جنيها ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

9. هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر؟ إخراج زكاة الفطر بالقيمة أمرٌ جائزٌ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وهو أليق بحال الناس في هذا العصر.

10. هل تجب زكاة الفطر على من مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؟ لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ كما قال أهل العلم.