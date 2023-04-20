شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: الشيخ محمد مصطفى المراغى شخصية لا تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الشيخ محمد مصطفى المراغى شخصية لا تتكرر، وأتمنى تقديم برنامج كامل عن الشيخ المراغى، حيث كتب عنه كثيرا، وتم إنتاج مسلسل عنه وتطرق الكثيرون عن حياته.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامج رجال صدقوا، المذاع على قناة دى إم سى، أن الشيخ المراغى بعد اختياراته العلمية قد يختلف البعض معها، ولكن أدرك أهمية الأزهر وهو متفرد ولا يوجد مثيل له وقدم المنح الدراسية للصين وفتح خط بيننا وبينهم وأرسل بعثة للهند لحل مشكلة المنبوذين وكان جرئيا في تقديمه للنصح.

وتابع الدكتور أسامة الأزهرى، أن مدير مدرسة الشيخ "ليو لين روي" الصيني زار مصر والتقى بالإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى عام 1936، وقال له الشيخ المراغى ما هي المتطلبات التي تريدونها فقال له مدير مدرسة الشيخ "ليو لين روي" الصيني إنهم جالية مسلمة كبيرة العدد في الصين قد تكون قليلة نسبيا بالنسبة لعدد الصين، ولكن كانت حينها حوالى 20 إلى 30 مليون مسلم في الصين وهو عدد ليس بالهين .

وقال: "طلب منه الشيخ المراغى معرفة ما الذى يمكن أن يقدمه الأزهر للمسلمين الصينيين، فرد عليه مدير مدرسة الشيخ "ليو لين روي" الصيني: التعليم.. ونريد أن يتعلم أولادنا الإسلام في أدق مدرسة إسلامية وهى الأزهر فوافق الشيخ المراغى وأعلن عن طرح 20 منحة دراسية للمسلمين الصينيين ونستدعيهم لمصر ونعلمهم مجانا ونوفر لهم كل فرص التعليم ".