شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تثمن جهود قيادات الدولة المصرية لعودة الجنود من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، جهود قيادات الدولة المصرية لعودة الجنود المصريين من السودان.

وصرح المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن الكنيسة تتابع عن كثب جميع الجهود المبذولة في هذا السياق، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتصلي إلى الله القدير، حتى يعم السلام والأمان في شتى أنحاء العالم. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.