الشيخ محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري الأوضاع في السودان

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناول الأوضاع في السودان.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الاتصال تطرق إلى "الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي، وذلك في ضوء دعم دولة الإمارات ومصر الشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده".

كما تبادل الجانبان "أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين وشعبيهما الخير واليمن والبركات، وينعم عليهما مزيداً من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والسلام".