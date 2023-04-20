شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن حصادها فى شهر رمضان.. وتؤكد إقبال غير مسبوق على المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تكثيف العمل الدعوي بالمساجد ومشاركة كبار القراء في صلاتي القيام والتهجد لأول مرة

- نقل صلاة التراويح والتهجد عبر القنوات التليفزيونية لأول مرة

- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بجميع محافظات الجمهورية لأول مرة

- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة بـ 19 محافظة

- عقد مجالس الإقراء ودروس السيدات ودروس النشء والمنبر الثابت وخاطرة الفجر وخاطرة التراويح لأول مرة

- إضافة إلى دروس العصر ودروس السهرة للأئمة ودروس الواعظات على مستوى الجمهورية

- 30 برنامجًا دعويًّا متميزًا إلكترونيًّا وتلفزيونيًّا وإذاعيًّا ومقاليًّا

- ولأول مرة فقرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية لأئمة الأوقاف

- إيفاد 85 إمامًا وقارئًا يحيون ليالي الشهر الفضيل بـ 23 دولة حول العالم

- 8 مسابقات كبرى قرآنية وثقافية متنوعة

- أكثر من 110 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

- افتتاح 197 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو خمسمائة مليون جنيه

- فرش 317 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه

- 2 مليون جنيه لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

- والإعلان عن المسابقة الجديدة بجوائز قدرها 3 ملايين جنيه

كثفت وزارة الأوقاف من العمل الدعوي بالمساجد، حيث قدمت وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ - 2023م عددًا من الأنشطة والبرامج الدعوية المسجدية والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية المتميزة، وبمشاركة كبار القراء في صلاتي القيام والتهجد لأول مرة ما أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد في الشهر الفضيل، ونقل صلاة التراويح والتهجد عبر القنوات التلفزيونية لأول مرة، إلى جانب عدد من البرامج في خدمة المجتمع، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد، وذلك على النحو التالي :

أولًا : البرامج الدعوية التي أقيمت بالمساجد

1- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي الرئيسي للأئمة والعلماء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ولأول مرة في (27) مديرية على مستوى الجمهورية، يوميًّا طوال شهر رمضان عقب صلاة التراويح.

2- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي الرئيسي للواعظات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ولأول مرة بـ(19) مسجدًا، يوميًّا طوال شهر رمضان عقب صلاة الظهر.

3- إقامة درس العصر ودرس السهرة للأئمة، ودرس الواعظات، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

4- عقد خاطرة الفجر وخاطرة التراويح للأئمة، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

5- عقد مجالس الإقراء والتفسير والفقه والحديث والسيرة النبوية والإفتاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر.

6- عقد درس السيدات الواعظات، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

7- عقد درس النشء لأئمة وواعظات الأوقاف، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

8- عقد برنامج المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، يومان في الأسبوع عقب صلاة العصر في ألف مسجد.

9- عقد سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بقصور الثقافة بالجمهورية.

10- عقد ملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالجمهورية.

11- إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

12- إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.

13- إحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.

ثانيًا : الأنشطة القرآنية التي أقيمت بالمساجد

1- عقد مقارئ الأئمة، يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

2- عقد مقارئ الجمهور، يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة.

3- عقد مقارئ الواعظات، يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة.

4- عقد مقارئ السيدات، يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

5- عقد المقارئ النموذجية، يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

6- عقد مجالس الإقراء على كبار القراء، عقب صلاة الفجر.

7- عقد مقارئ كبار القراء يوم السبت من كل أسبوع الساعة العاشرة صباحًا بمسجد الإمام الحسين.

8- عقد تلاوات متنوعة (قراءة الجمعة - قراءة العصر - قراءة السهرة).

ثالثًا : البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

أ - البرامج التلفزيونية التي أذيعت خلال شهر رمضان المبارك

1- برنامج: أسماء الله الحسنى، الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتم إذاعته على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية.

2- برنامج: في رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

3- برنامج: ملتقى الفكر الإسلامي، وتم إذاعته على قناة النيل الثقافية.

4- فقرة دينية بعنوان: في رحاب رمضان، ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية.

5- الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

6- برنامج: فوارس الإسلام، وتم إذاعته على القناة الأولى.

7- برنامج: لقاء الإيمان، وتم إذاعته على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة.

8- برنامج: صباح القاهرة، وتم إذاعته على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية.

9- برنامج: لقاء الإيمان، وتم إذاعته على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية.

10- برنامج: كاتب ورأي، وتم إذاعته على قناة مصر الزراعية.

11- برنامج: سفراء دولة التلاوة، لأئمة الأوقاف حول العالم، وتم إذاعته على قناة الناس.

12- مشاركة كبار القراء لأول مرة في صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وتم نقلها لأول مرة على قناتي الحياة والناس.

13- احتفال وزارة الأوقاف بالعاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) الجمعة 31 مارس.

14- احتفال وزارة الأوقاف بذكرى يوم بدر بمسجد السيدة نفيسة 7 أبريل 2023م.

15- احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة 10 أبريل 2023م.

16- احتفال وزارة الأوقاف الرسمي بليلة القدر 18 أبريل 2023م.

17- 2 مليون جنيه لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والإعلان عن المسابقة الجديدة بجوائز قدرها 3 ملايين جنيه.

ب - البرامج الإذاعية التي أذيعت خلال شهر رمضان المبارك

1- خاطرة دعوية، وتمت إذاعته على إذاعة القرآن الكريم، الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2- أسماء الله الحسنى، وتمت إذاعته على إذاعة القرآن الكريم، الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

3- داعيات إلى الله، وتمت إذاعته على إذاعة القاهرة الكبرى.

رابعًا : المسابقات التشجيعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة

1- مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية.

2- مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

3- مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.

4- مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (رمضان شهر القرآن).

5- أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات.

خامسًا : البرامج التي تم بثها عبر بعض المواقع الإلكترونية

1- مع الصائمين وتم بثه على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

2- خواطر رمضانية، وتم بثه على موقع الخليج 365 وصوت الأمة الإلكتروني.

3- اعرف دينك، وتم بثه على موقع القاهرة 24 الإلكتروني.

4- رقائق، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف وتم بثه على موقع الأخبار الإلكتروني.

5- برقيات، من تقديم واعظات وزارة الأوقاف وتم بثه على موقع الأخبار الإلكتروني.

6- مقالات، من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف وتم بثه على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية.

7- لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، وتم بثه على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

8- من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، وتم بثه على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

9- قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، وتم بثه على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

سادسًا : المقالات التي تم نشرها عبر بعض الصحف

1- تم نشر مقال أسبوعي لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام.

2- تم نشر خاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية.

3- تم نشر خاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتي.

4- تم نشر مقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام يوميًّا.

5- تم نشر مقالات بصحيفة عقيدتي واللواء الإسلامي وغيرهما من الصحف للأئمة والواعظات على مدار الشهر الكريم.

سابعًا : تم ترجمة خطبة الجمعة إلى عدد من اللغات الأجنبية، وتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ثامنًا : إيفاد (85) إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بـ (23) دولة على النحو التالي:

تم إيفاد (85) إمامًا وقارئًا خلال شهر رمضان إلى (23) دولة، هي: (ألمانيا 17موفدًا - كندا 11موفدًا - أمريكا 10موفدين - البرازيل 9 موفدين - أيرلندا 4 موفدين - أستراليا 4 موفدين - الكونغو 3 موفدين - فينزويلا 3 موفدين - بريطانيا 3 موفدين - إيطاليا 3 موفدين - فرنسا 2 موفد - سويسرا 2 موفد - بوليفيا 2 موفد - المالديف 2 موفد - الهند 2 موفد - اليابان 1 موفد - النمسا 1 موفد - كولومبيا 1 موفد - سنغافورة 1 موفد - سلوفينيا 1 موفد - بلجيكا 1 موفد - الأرجنتين 1 موفد - النرويج 1 موفد).

تاسعًا : أكثر من 110 ملايين جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

- تم توزيع نحو مليون (شنطة رمضان) بأكثر من 73 مليون جنيه على أكثر من مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

- تم توزيع 200 طن لحوم أوقاف بإجمالي 37 مليون جنيه على أكثر من 200 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

- تم صرف 250 ألف جنيه كدفعة ثالثة لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم.

عاشرًا : في مجال عمارة المساجد أكثر من 514 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا وفرشًا

- تم افتتاح 197 مسجدًا بتكلفة نحو خمسمائة مليون جنيه، منها 153 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و44 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

- تم فرش 317 مسجدًا بكمية فرش بلغت (90453) مترًا، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.