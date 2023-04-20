شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية هولندا يطلب التنسيق مع مصر لتوفير الحماية للهولنديين بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، من وزير خارجية هولندا "فوبكه هويكسترا" لتناول مستجدات الوضع فى السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار.

من جانبه، أعرب الوزير الهولندى عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، معرباً عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب المتواجدين هناك، كما طلب الوزير الهولندي التنسيق مع مصر من أجل الإسهام في توفير الحماية للرعايا الهولنديين المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكري.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال القترة المقبلة.