شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تعيين إمام احتياطى لكل ساحة وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية استعدادا لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى بها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة والمحاور المؤدية إليها إلى جانب تكثيف حملات تعقيم وتطهير الأماكن المعدة لصلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن تعيين إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة سيقام بها شعائر صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، منوها إلى تخصيص 477 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر هذا العام بمختلف قطاعات المحافظة.

وأكد تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول، مشيرا إلى أن التنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة لحركة السيارات.