شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تعيين إمام احتياطى لكل ساحة وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
وكشف في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن تعيين إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة سيقام بها شعائر صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، منوها إلى تخصيص 477 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر هذا العام بمختلف قطاعات المحافظة.
وأكد تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول، مشيرا إلى أن التنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة لحركة السيارات.