شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: تحسن الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك زيادة فى سيطرة وتوغل الكتلة الشمالية الباردة لتزيح فى طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1 - سيادة الجبهة الباردة على شمال البلاد والوجه البحري وبتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة بمقدار من 10 – 12 م °لتكون الحرارة العظمي حول 23 م ° في شمال الدلتا و حول 24 م ° فى الدلتا 26 م ° في القاهرة وحول 29 م ° فى المنيا وبني سويف والفيوم وتستمر حار ( حول 37 م °) فى جنوب الصعيد ..

2 - انخفاض كبير فى درجة الحرارة ليلاً على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد لتعود الاجواء باردة او مائلة للبرودة ليلاً ( 11 – 14 م ° ) وتستمر الحرارة ليلا معتدلة في جنوب الصعيد .

3 - ما زال هناك نشاط واضح للرياح فى صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة .

أهم الاحتياطات والتوصيات.

1- بدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالى ومحفزات النمو (وليس منظمات) لاستعاضة واستعادة .

2- ما تم ذكره ينطبق على كافة المحاصيل بدون استثناء عدا المحاصيل فى نهاية العمر (بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون )

3- اجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة (المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب ) بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي وتأجيل الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية حتى بعد العيد لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات وهو لسه اصلا طالع من خبطات كبيرة..

4- شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة او زراعة المحاصيل الصيفية "الذرة – السمسم – الفول السوداني – عباد الشمس – القطن "