شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الأكاديمية البحرية: الشركة المتحدة أفسحت المجال لظهور وجوه جديدة شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، ورئيس المنظمة العربية للحوار، بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، إعطاء الفرصة لجيل جديد من الشباب الموهوب وتقديم النجوم الجديد الشابة الموهوبة خلال مسلسلات رمضان 2023.

وأضافت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة خلقت تيار جديد من الفنانين من جيل الشباب يقدم الرسالة وأفسحت المجال لظهور وجوه جديده شابه واعدة موهوبة.

وأضافت أن دراما المتحدة سلطت الضوء على ملف تمكين المرأة وهو ما ظهر من خلال مسلسل حضرة العمدة ومسلسل عملة نادرة.

وأشارت إلى أن مسلسل رسالة الإمام عمل مبدع بكل المقاييس قدم فيها الفنان خالد النبوى دور العمر، وأيضا مسلسل الكبير اوى يواصل الفنان أحمد مكى إبداعه وتقديم الجانب الكوميدي بشكل متميز وتقديم حالة من البهجة ينتظرها الجمهور من خلال جانب ترفيهى محترم يمتزج بأداء تمثيلى متميز.

وأشادت أيضا بمسلسل سرة الباتع، مؤكدة أنه مسلسل متميز قدم فكرة الدراما التى تقدم المزج بين الدراما التاريخية والدراما المعاصرة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.