شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على إجراءات استخراج رخصة دراجة بخارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية مجموعة من الإجراءات يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، وهى:
1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.
3 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
7- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
11- تجهيز 4 صور شمسية.
12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
13- نموذج الاختبار الشفوى.
14- نموذج الاختبار العملى.
15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.