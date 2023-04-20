شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 68 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68771) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

10685 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 384 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائى، 13 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.