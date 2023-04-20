شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بإعلام القاهرة: دراما الـ 15 حلقة للشركة المتحدة خطوة إيجابية تخدم المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هدير محمود، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم دراما فى مسلسلات 2023 بنظام الـ 15 حلقة يعكس نجاح الشركة على تقديم أعمال متنوعة طوال الشهر، وقضى على الملل والروتين والمط والتطويل فى الدراما وجعل ايقاع المسلسل سريع ومفهوم.

وأضافت الدكتورة هدير محمود فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن مسلسلات الـ 15 حلقة توجه عالمى وخطوة إيجابية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتماشى مع عمل المنصات الرقمية الإذاعية الحديثة ويتماشى مع نمط الحياة السريع ويقضى على الإطالة غير المبررة فى بعض المسلسلات الـ 30 النمط المعتاد الذى قد يغيب عنها المشاهد لعدة حلقات ويعود للمتابعة ولا يجد أى أحداث جديدة .

وتابعت مدرس الإذاعة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن نظام مسلسلات الـ 15 حلقة يقدم عمل درامى مميز ويخدم المشاهد بشكل عصرى، مشيدة بمستوى الإنتاج الذى يتماشى ويتسم مع العصر الحالى .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.