شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع مسئولى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اجتماعا مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية أن تتوافق خطة عمل وزارة الزراعة مع جهود رجال الأعمال والمستثمرين المصريين .

واستعرض القصير الموضوعات ذات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودور القطاع الخاص فى حل الموضوعات العالقة ومنها تبادل السلع الزراعية والانتهاء من الملفات الفنية لبعض السلع التي يرغب الجانبان التعاون فيها استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء القصير بوزير الزراعة الأمريكى خلال قمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى .

وتم الاتفاق على بحث قيام الجانب الأمريكى مساعدة الدول النامية ذات الاقتصاد الناشىء فى دعم برامج الحماية من التغيرات المناخية والمشاركة فى صندوق الخسائر والأزمات وذلك للدول المتضررة من الآثار السلبية للتغير المناخى.

وألقى القصير الضوء على المبادرات المختلفة المتعلقة بالمناخ مثل المبادرة الأمريكية الإماراتية AIM FOR CLIMATE ومبادرة FAST التى تم إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 وفيما يتعلق بمجال استصلاح الأراضى تمت الإشارة إلى التوسع فى الأراضى الجديدة لتفادى التفتت الحيازى فى الأراضى القديمة، على أن يتم الاستصلاح مع الأخذ فى الاعتبار جهود مصر فى توفير مياه للرى عن طريق إنشاء محطات معالجة مياة الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة والحمام بمرسى مطروح.

واستعرض القصير كذلك الجهود والمشروعات الزراعية العملاقة التى تقوم بها مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائى لمواطنيها.

ومن جانبه أشاد "توفيق" بجهود الدولة فى التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية وخصوصا المناطق الصحراوية وانعكاسه على الزراعة فى مصر وادخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصنطاعى فى تشخيص وفحص المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى.