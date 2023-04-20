شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة باتت تفصلنا على عيد الفطر المبارك، والذى يوافق أول أيامه فلكيا غدا الجمعة، وتزامنا مع قرب عيد الفطر يتسائل المواطنين حول درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة لما يمثله من فرصة ومناسبة هامة يحرص فيها المواطنين على الاستمتاع بالخروج للحدائق والمتنزهات.

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما يلى :

الخميس 20 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

الجمعة 21 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

السبت 22 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

الأحد 23 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".