شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى محاضرة أونلاين لرواد الفضاء الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محاضرة أونلان "حوار تيانجونج - أسئلة و أجوبة ما بين طاقم رواد الفضاء الصينى شنتشو 15 و شباب من دول فى منظمة شنغهاى للتعاون" ، بينهم طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس .

وشارك لو تشون شنغ، الوزير المستشار التعليمي بالسفارة الصينية في مصر، و تشانغ هوا شنغ، مستشار العلوم و التكنولوجيا بالسفارة الصينية فى مصر و شيماء هلال، مديرة المركز المصرى الصينى لنقل التكنولوجيا التابع للأكاديمية المصرية للعلوم و التكنولوجيا، و سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، و أكثر من 60 طالبا و شبابا مصريا فى هذه الفعالية .

وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة أن هذه الفعالية أقيمت تحت رعاية لجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون التابعة لمنظمة شنغهاى للتعاون، والمكتب الصينى لهندسة الفضاء المأهول، وأمانة منظمة شنغهاى للتعاون.

وأضاف أنه تم بث مقاطع فيديو عن إنجازات تطوير رحلات الفضاء المأهولة فى الصين و تفاعلات الأسئلة و الأجوبة بين رواد الفضاء الصينيين و ممثلى الشباب من بعض الدول الأعضاء و الدول المراقبة لمنظمة شنغهاى للتعاون، والتى حظيت بالتقدير واسعة النطاق.