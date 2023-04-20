شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عدد السعرات الحرارية اللازمة للجسم بشكل يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد السعرات الحرارية التى يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومى حيث يحتاج الأطفال الصغار ما بين 1000 إلى 1800 سُعرة حراريَّة، بينما يحتاج الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقين ما بين 1200 إلى 3200 سُعرة حراريَّة، فيما يحتاج البالغين ما بين 1600 إلى 3000 سُعرة حراريَّة يوميا، ويعتمد الاحتياج للسعرات الحرارية على النشاط البدنى اليومى الذى يقوم به الفرد.

وأوضحت الوزارة متوسط السعرات الحرارية التى يحتوى عليها أى من الأطعمة التى يتم تناولها خلال عيد الفطر، حيث تحتوى القطعة الواحدة من الكعك على 200 سعرة حرارية، والمعمول بالتمر يحتوى على 200 سعرة حرارية، وقطعة الغريبة 150 سعرة حرارية، وتحتوى قطعة البيتى فور أو البسكويت على 60 سعرة حرارية، فيما تحتوى الـ 100 جرام من الترمس على 111 سعرة حرارية، مؤكدة ضرورة تقليل كميات الملح المضافة للترمس، واستبدال الملح بالليمون كلما كان ذلك ممكنا.

وأكدت الوزارة ضرورة اتباع النصائح الطبية لقضاء عيد فطر صحى، ومنها الإكثار من شرب المياه والتوقف عن التدخين أو القهوة على معدة خاوية، والتقليل من تناول الأسماك المملحة، وفى حالة تناولها يجب الإكثار من تناول البصل كمطهر طبيعى والخضراوات الورقية، التى تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء ومعادلة الأملاح، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاه والمشروبات الطبيعية، مثل الشاى الأخضر والقرفة والحلبة، إلى جانب تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب عسر الهضم، مع مراعاة أن تشتمل على (بروتين، خضار، نشويات) بكميات محددة.

فيما وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح أخرى لمرضى السكر، لتجنب تعرضهم لأى أزمات صحية، ومنها إعداد كحك العيد فى المنزل لضمان جودته والتحكم فى نسبة السكريات والدقيق، والاكتفاء بقطعة كحك واحدة يوميًا، والاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، ومتابعة سكر الدم بعد تناول الكعك أو الحلويات، لتجنب الغيبوبة السكرية، والاهتمام بتناول جرعات الأدوية في مواعيدها المحددة من قِبل الطبيب، وعدم زيادة الجرعات دون الرجوع للطبيب المختص.