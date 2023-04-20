شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استعدادات الوزارة لعيد الفطر المبارك حيث تم عمل تأمين وقائى متعلق بالاستعدادات الوقائية سواء على مستوى الأغذية ومقدمي الطعام وعلى مستوى نواقل الأمراض سواء من الحشرات أو القوارض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تقوم حملات الوزارة فى أماكن التجمعات بمكافحة منع انتشار الحشرات.

وتابعت: "يتم عمل تأمين طبى على مستوى المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم تأمين على مستوى الطرق حيث قامت الوزارة بتوفير سيارات الإسعاف من خارج القاهرة لداخل القاهرة والعكس."

وأضافت: " تم تجهيز أكثر من 3339 سيارة إسعاف يعاد انتشارهما حسب اتجاهات كثافة الحركة لقضاء عيد آمن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث أن فيروس كورونا مازال متواجدًا ويجب الحرص على التهوية الجيدة وارتداء الكمامة والحصول على اللقاح."

وأوضحت: "يجب الحرص فى تناول الأسماك المملحة والحلويات خلال فترة العيد واتباع نظام غذائى متوازن والتأكد من الأماكن التى تبيع السلع."