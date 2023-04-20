شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بنسبة نجاح 82 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف أمس الأربعاء، 28 رمضان 1444هـ، نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية ، والتي عُقدت في فبراير الماضي واستمرت مدة 20 يوما بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بمحافظات الجمهورية.

تقدم لآداء الاختبارات 6700 دارسٍ برواق العلوم الشرعية والعربية، في جميع مراحله ومستوياته؛ التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وتم توزيعهم على 27 مقرًّا بجميع محافظات الجمهورية، وكانت نسبة النجاح 82%.من إجمالي عدد الدارسين الذين أدوا الاختبارات.

كما أعلن الجامع الأزهر الشريف عن رابط الاستعلام عن النتيجة؛ وذلك تيسيرًا على الدارسين حيث يمكنهم الدخول عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=223

وفي سياق سابق أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر ، أن هذا الموسم لرواق العلوم الشرعية والعربية قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالموسمين السابقين.

من جانبه أضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات امتدت لمدة 20 يومًا، حيث يبلغ مجموع مواد الرواق في جميع مراحله وتخصصاته 115 مادة، وتم توزيع الدارسين على جميع فروع محافظات الجمهورية تيسيرا عليهم.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد أ.د.محمد الضويني وكيل الأزهر ، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.