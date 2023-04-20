شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول قطار إسبانى بعد إعادة تأهيله على خط الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أول قطار أسبانى بعد تأهيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن القطارات الخاصة بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد تطويره وإعادة تأهيله بورش كوم أبو راضى بالسكة الحديد، حيث يعمل القطار على خط القاهرة أسوان، وهو أول قطار تم تطويره ضمن 10 قطارات جارى إعادة تأهيلها لإعادة تشغيلها على خط الصعيد .

ويتكون القطار من عربة بوفيه و4 عربة درجة أولى و6 عربات درجة ثانية، بالإضافة إلى جرار القطار، وتم تجهيز القطار قبل الانطلاق بورش الفرز بمنطقة الفرز المتخصصة لتجهيز القطارات قبل انطلاق الرحلة بساعات .

أسعار تذاكر القطارات جاءت على النحو التالي :-

من محطة القاهرة حتى محطة أسوان سعر التذكرة بمقعد الدرجة الأولى 325.

من محطة القاهرة حتى محطة أسوان سعر التذكرة بمقعد الدرجة الثانية 220.

ويتم تطوير وإعادة تأهيل 10 قطارات يتكون القطار من 4 عربات درجة اولى و6 عربات درجة ثانية وعربة بوفية، حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، كما تم تعديل الإنارة فى القطار لتكون بشكل أفضل.

ويعتبر القطار الإسبانى من أفضل قطارات السكة الحديد، نظرا لراحته، ووتوقف منذ شهور قليلة للتجديد وهو ما أغضب عدد كبير من الركاب، حيث تم الدفع بقطارات بديلة لحين تجديده، وانتهت هيئة السكة الحديد من تطوير قطار من بين الـ10 قطارات الموجودة.