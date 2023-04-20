شكرا لقرائتكم خبر عن "لو هتاكل رنجة وفسيخ فى العيد" احرص على تجميد الأسماك قبل تناولها 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المعهد القومى للتغذية، عددا من النصائح الهامة بالتزامن مع قرب أيام عيد الفطر، نظرا لكثرة تناول وجبات من الأسماك المملحة بأنواعها "رنجة – فسيخ – وغيرهم" خلال الاحتفالات، وذلك للحفاظ على الصحة.

وتضمنت تلك النصائح:

1- أحذر من الإكثار من تناول الأسماك المملحة.

2- تجميد الأسماك المملحة لمدة 48 ساعة قبل الاستخدام، لتقليل الحمل الميكروبى.

3- قم بطهى الأسماك لمدة دقيقتين قبل الاستخدام.

4- قم باستخدام عصير الليمون لقتل البكتيريا داخل الأسماك.

5- تناول كمية كبيرة من الخضروات لاحتوائها على الألياف.

وكان قد وجه عددا من خبراء التغذية، بتناول الكركدية والبقدونس حيث يساعدان على إدرار البول، وتناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة، مع مراعاة عدم الإكثار من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جرامات، وشرب كمية كبيرة من الماء، كما ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة، وتجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.