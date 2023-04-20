شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: طقس ربيعى معتدل طوال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاع كبير اليوم الثلاثاء على كافة الانحاء " ما بين 37 – 40 °م"، ثم يبدأ الانخفاض تدريجياً الأربعاء على شمال الوجه البحري وتستمر الحرارة مرتفعة على القاهرة وحتى جنوب الصعيد .

أضاف فهيم أنه بداية من الخميس سوف يمتد الانخفاض الكبير "بحوالي من 10 – 12 °م، على كل الجمهورية عدا أقصى جنوب الصعيد "الأقصر - اسوان – الوادي الجديد"، و يستمر الطقس ربيعي معتدل طوال أيام العيد "من الجمعة وحتى الثلاثاء مائل للبرودة في اخر الليل والصباح الباكر .

أوضح فهيم أن ارتفاع الحرارة سيؤدى إلى تسريع نضج القمح وينصح بعدم تأخير الضم حتى لا يحدث انفراط للحبوب، و لكل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون لابد من تقريب فترات الري مع إضافة واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري لضمان سريان مستقر للعصارة في ظل زيادة معدلات البخر نتح في الأجواء الحارة والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم، بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت او سليكات البوتاسيوم لدعم عمليات الاخصاب والاكتمال العقد .

أشار فهيم إلى أنه سيتم البدأ فى اجراءات الحد من ظاهرة التنفيل على الطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والخيار، و الرش ضد العنكبوت او الحلم الايروفيدي في الفلفل والباذنجان والبامية والقطن والفراولة والزيتون "ابامكتين 5.6% + زيت معدني صيفي - ابالون 1.8% EC كراتر 3.37% EC - سولفان 70% SC - شالنجر 36%SC - ميكرو نايت 80% WB - اورتس سوبر 5% EC ".

وبالنسبة للصوب الزراعية ضروري جدا اجراء عمليات التهوية للبلاستيك من تحت السلك مع تقليل كميات الأسمدة الازوتية خلال أيام ارتفاع الحرارة.