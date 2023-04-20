شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: الجامعة العربية مصرة على أن الحل الوحيد للأزمة السودانية وقف إطلاق النار فوراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تعاملت مع الأزمة السودانية بالتدريج، بدأت بإصدار تصريحات واضحة للأمين العام السفير أحمد أبو الغيط، طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وعودة الهدوء.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية أمل الحناوي، أن الخطوة التالية كانت إصدار بيان عن مجلس الجامعة، ثم دعوة السفراء العرب في الخرطوم إلى تشكيل مجموعة تواصل برئاسة مصر، لسهولة التنسيق مع الأمانة العامة، وتكوين رؤية ميدانية لما يحدث على الأرض، وأيضا للعب دور الوساطة وتمرير رسائل الجامعة العربية للأطراف المتحاربة.

وتابع أن الجامعة العربية مصرة على أن الحل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار، لكننا نتحرك نحو كل ما يساعد المدنيين في الخرطوم ليلتقطوا أنفاسهم، فالخرطوم مدينة كبيرة للمرة الأولى تشهد نزاعا مسلحا في شوارعها.

وتابع زكي أن زيارة وفد من الجامعة العربية نوقش في الاجتماع الوزاري، لكن هناك صعوبات في تنفيذه، فالمطارات مغلقة وهناك طائرات حربية تحلق، وقتال لا يتوقف، ما يجعل التنفيذ أمرا مستحيلا الآن، لكنه يظل مطروحا حالما أمكن، ونأمل أن يسود العقل وتقف الأمور عند هذا الحد.