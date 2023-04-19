‫تعرف على أهم الإجراءات لحل مشاكل الصرف الزراعى فى سيوة

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة إجراءات لحل مشاكل الصرف الزراعى التى تعانى منها واحة سيوة، حيث تعانى الواحة من عدد من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر وهو ما تطلب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على المشاكل نهائيا.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم اجراءات حل مشاكل الصرف فى سيوة.

1- تنفذ وزارة الرى العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الرى والصرف ووضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار .

2- تم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، حيث أدى هذا الاجراء لإنخفاض مناسيب المياه بالبرك والمصارف ومنها منطقة "فطناس" ومحيط منطقة "تحزرتي" .

3- تعليه وتدعيم وتكسية العديد من جسور المصارف بالواحة لاستيعاب كميات مياه الصرف الزراعى الزائدة وحماية الأراضى من الغرق والتدهور .

4- تنفيذ مشروع المسار المفتوح لنقل كميات من مياه المصارف الى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة .