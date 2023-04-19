شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: عيد الفطر بصريا السبت وفلكيا الجمعة والرأى لدائرة الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إنه في حال اعتماد الرؤية الشرعية البصرية في الأردن؛ فإن أول أيام عيد الفطر يكون السبت؛ أما إذا اعتمدت الحسابات الفلكية فيكون يوم الجمعة.

وأضاف السكجي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء ، أن قرار إعلان عيد الفطر يعود لدائرة الإفتاء والجمعية، مبيناً أن جميع المعايير القديمة والحديثة تبيّن أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس "غير ممكنة بالعين المجردة" والتلسكوب في الأردن والمنطقة العربية.

وكشف أن الهلال سيتولد الهلال يوم الخميس في الساعة 7:12 دقيقة صباحاً، مشيرا إلى أن القمر يبعد عن الشمس في لحظة غروبها يوم الخميس نحو 5.5 درجة؛ وهي أقل من الحد الأدنى الممكن لرؤية الهلال وفق حد "دانغون" البالغ 6-7 درجات.

وأوضح السكجي أنه في الأردن تُعتمد الرؤية البصرية عبر التلسكوب؛ حيث أفتى مجلس الإفتاء بذلك قبل سنوات، وبذلك تُعتمد الرؤية البصرية بالعين المجردة وعبر التلسكوب.