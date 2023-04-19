شكرا لقرائتكم خبر عن الفراخ بـ105.. عروض اللحوم والدواجن الطازجة بمعارض أهلا رمضان فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل معارض "أهلا رمضان" توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت منافذ وزارتي التموين والزراعة ومنافذ "أمان" بمعارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتاهم من السلع الأساسية من اللحم البلدي ومصنعاتها والدواجن بأنواعها بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاءت أسعار اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة على النحو التالي:

-اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو.

ثانيا: أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة:

-فراخ (زنة كيلو/كيلو و100) بسعر 105 جنيهات.

-فراخ (زنة كيلو و200/كيلو و300) بسعر 125 جنيها.

-فراخ (زنة كيلو و300/كيلو و400) بسعر 135 جنيها.

-فيليه فراخ (900 جرام) بسعر 155 جنيها.

-وراك فراخ (900 جرام) بسعر 75 جنيها.

-دبوس فراخ (800 جرام) بسعر 85 جنيها.

-شيش طاووق (900 جرام) بسعر 140 جنيها.

-بط مزارع بسعر 95 جنيها.

-سمان جامبو "2 فردة" بسعر 65 جنيها.

-كبدة وقوانص (400 جرام) بسعر 35 جنيها.

-كفتة شوي (900 جرام) بسعر 90 جنيها.

-برجر لحمة (900 جرام) بسعر 90 جنيها.

-كبدة شرائح (400 جرام) بسعر 50 جنيها.

-كبدة اسكندراني (400 جرام) بسعر 50 جنيها.

-سجق لحمة (400 جرام) بسعر 45 جنيها.

-سوسيس (400 جرام) بسعر 40 جنيها.

-كفتة أرز (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-ممبار (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-محشي ورق عنب (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-كبيبة (450 جرام) بسعر 50 جنيها.

-لحم بلدي قطع مميزة بسعر 220 جنيها.

ثالثا: أسعار اللحوم الطازجة بمنافذ "أمان"

-اللحم الكندوز البلدي الصغير بـ200 جنيه للكيلو.

-اللحم المفروم بـ195 جنيها للكيلو.

-السجق البلدي بـ175 جنيها للكيلو.

-الكبدة بـ200 جنيه للكيلو.

رابعا: أسعار الدواجن واللحوم بمنافذ الشركات الخاصة

-فراخ طازة (وزن كيلو و500 صافي) بسعر 140 جنيها.

-طبق يحتوى على فرختين (وزن كيلو و500 صافي) بسعر 140 جنيه.

-طبق لحم مفروم مجمد بـ160 جنيها للكيلو الواحد.

-طبق شيش طاووق مجمد (900 جرام) بسعر 140 جنيه للكيلو الواحد.

-طبق أجنحة فراخ (1 كيلو) بسعر 55 جنيه.

-طبق كبد وقوانص (1 كيلو) بسعر 80 جنيها.

-طبق سجق (1 كيلو) بسعر 120 جنيها.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطى قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم؛ لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في الأسعار من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.